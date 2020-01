© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del Livorno, il ds Vittorio Cozzella ha voluto rispondere ad alcune notizie riportate dalla stampa relative a un presunto budget pari a zero per il mercato: “Per quel che riguarda il calciomercato i contatti con la proprietà sono continui. Nelle normali difficoltà che si incontrano nelle trattative, l’impegno economico non è stato ancora quantificato in termini definitivi e non ho mai parlato di budget pari a zero”.