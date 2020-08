Livorno, Fernandez sbaglia il bonifico. Ma la trattativa non dovrebbe saltare

Questa mattina il passaggio del Livorno dalle mani di Aldo Spinelli a quelle di Manuel Fernandez sembrava cosa fatta, ma nel pomeriggio le cose si sono complicate. Il bonifico dall’uomo d’affari spagnolo, ricevuto dal notaio Segalerba, sarebbe infatti stato sbagliato. Pare che Fernandez abbia infatti scritto due cifre sbagliate dell’iban e che la banca emittente del bonifico non si sia accorta immediatamente dell’errore facendo parte, probabilmente, di un circuito diverso da quella del beneficiario. Lo rivela Livornolive.it spiegando che non ci sarebbe bisogno di rifare tutto da campo, ma è necessario che le due bance dialogassero fra loro per procedere ad accreditare la cifra sul conte giusto. La trattativa quindi non sarebbe saltata e nei prossimi giorni, salvo frenate o cambi di idea da parte dei due protagonisti della trattativa, dovrebbe arrivare il closing.