Livorno, Spinelli rilancia: "Due possibili acquirenti, ma uno vuole solo il 40% del club"

Non solo quello con l'imprenditore libano olandese Majd Yousif, adesso è saltato anche l'accordo con Manuel Fernandez: e il Livorno rimane per il momento nelle mani di Aldo Spinelli. Che, come riferisce il Corriere dello Sport, è così espresso in merito al futuro del club: "Mio figlio Roberto in Sardegna ha incontrato il presidente della Banca Veneta che rappresenta un gruppo di imprenditori che aveva già mostrato interesse. Con loro c'è anche il nostro avvocato Gatto per cui la trattativa è iniziata sulla base della cessione totale. Inoltre ho parlato con un altro possibile acquirente, un industriale del Lazio che però vorrebbe entrare con il 40% delle azioni mentre per conto nostro deve avere la maggioranza potendo contare su una nostra collaborazione perché nel giro di tre anni con un piano stabilito si possa ritornare nel calcio che conta. Chi preleva il Livorno troverà un club senza debiti, con un ampio parco giocatori".