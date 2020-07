Livorno, Filippini: "Onoreremo il campionato. I giovani? Non dobbiamo bruciarli"

Il tecnico del Livorno Antonio Filippini ha parlato in conferenza stampa della sfida salvezza contro il Trapani in cui dovrà fare a meno di molti giocatori, dopo la decisione di non prolungare diversi contratti in scadenza, e avrà una rosa con tanti giovani da lanciare: “Siamo dei professionisti e abbiamo un campionato e dei contratti da onorare, il nostro dovere è quello di dare sempre il massimo e dobbiamo essere d’esempio anche per i giovani che sono aggregati alla prima squadra. Ci sono tre Primavera e a Trapani verranno anche Nunziatini e Fremura per la prima volta. Dovremo stare attenti a non bruciarli, ma se ci sarà l’occasione li manderemo in campo. Coppola e Pallecchi sono invece abituati ad allenarsi con la prima squadra. - continua Filippini come riporta il sito del club – Il Trapani ha un allenatore esperto, ci dobbiamo attendere un atteggiamento aggressivo per cercare di fare punti e provare a non chiudere all’ultimo posto questo campionato”.