Altra rovinosa caduta del Livorno, che, perdendo il monday night conclusivo dell'8^ giornata del campionato, si ritrova ultimo in classifica. In solitaria. Ma nell'ambiente c'è fiducia, come testimoniano le parole di Andrea Gasbarro, che, ha parlato in mixed zone al termine della gara di Frosinone: “C’è tanta rabbia perché è qualche partita che perdiamo nel finale. Dobbiamo prendere il buono da questa gara perché qualche passo avanti c’è stato. Dobbiamo ripartire continuando a limare i nostri difetti. Il derby può essere la gara della svolta, soprattutto a livello di risultati perché le prestazioni ci sono state”.

Queste le parole del difensore amaranto, riprese da tuttofrosinone.com.