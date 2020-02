vedi letture

Livorno, il rinnovo di Marras è legato alla salvezza dei labronici

Il futuro di Manuel Marras appare lontano da Livorno. Il classe ‘93 infatti è in scadenza di contratto e solo qualora il club labronico riuscirà a conquistare la salvezza prolungherà il proprio rapporto con i toscani. È quanto riporta Il Telegrafo spiegando che nel corso di un incontro fra Aldo Spinelli e l’agente dell’esterno offensivo si è giunti a un accordo sulla parola fra le parti per il rinnovo di contratto in caso di permanenza in Serie B del club.