Livorno, infortunio per Dainelli: dovrebbe saltare le prossime due gare

Fonte: amaranta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Notizie negative in casa Livorno. Il difensore Dario Dainelli ieri, durante l'allenamento, ha riportato un infortunio muscolare (lesione di primo grado al gemello mediale destro) e non sarà a disposizione del Livorno almeno per le prossime due giornate di serie B. Una condizione che gli farà saltare sicuramente Pescara (in casa), Crotone (in trasferta), ma probabilmente anche l'incontro casalingo contro il Cosenza. Per questo genere di infortuni la diagnosi oscilla tra le due o tre settimane. Il calciatore ha già iniziato le terapie mediche ed il programma riabilitativo.