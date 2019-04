Livorno, mister Breda convoca 23 calciatori per la trasferta di Foggia

Ultima rifinitura per il Livorno e partenza per la Puglia. Anche il giorno di Pasqua gli amaranto hanno lavorato per preparare la gara di Pasquetta a Foggia. Tanti schemi e tiri in porta nel lavoro svolto al Coni di Tirrenia. Questi i 23 convocati per Foggia-Livorno:

Portieri: Crosta, Zima Baiocco.

Difensori: Boben, Gasbarro, Gonnelli, Eguelfi, Albertazzi, Dainelli, Di Gennaro.

Centrocampisti: Agazzi, Rocca, Diamanti, Salzano, Fazzi, Kupisz, Luci, Soumaoro.

Attaccanti: Giannetti, Raicevic, Murilo, Canessa, Gori.