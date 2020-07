Livorno, ora interessa solo la cessione della società: in arrivo un imprenditore americano?

vedi letture

Retrocesso già matematicamente in C, per il Livorno è ormai tempo di guardare al futuro, per cercare di programmare quanto prima proprio il divenire. Patron Aldo Spinelli è sempre più intenzionato a vendere il club, e qualcosa, come riferisce La Gazzetta dello Sport, pare si stia muovendo: ci sarebbe infatti un imprenditore americano ad aver manifestato interessa per la società, tanto da aver già contattato Spinelli.

Attesi eventuali sviluppi.