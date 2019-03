Livorno, Rocca al 45': "Loro squadra fisica, dobbiamo resistere"

Michele Rocca, autore del gol del momentaneo vantaggio nella sfida tra Livorno e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Adesso non penso tanto al gol, dobbiamo cercare di continuare così. Loro sono una squadra fisica, dobbiamo giocare di più la palla e tenere botta. Se ci mettiamo a giocare con i palloni alti non ne prendiamo una. La dedica per il gol? Alla mia famiglia e a tutti noi".