Livorno, Spinelli: "Allegri vuole dare una mano. Speriamo abbia qualcuno interessato al club"

"Posso dire che parlando con il mister che ritengo il numero uno in Europa dopo i successi avuti con il Milan e la Juventus mi sono rincuorato. Mi ha chiamato lui e cosi ci siamo dati appuntamento a Montecarlo". Esordisce così sulle colonne del Corriere dello Sport il patron del Livorno Aldo Spinelli svelando che Massimiliano Allegri vuole spendersi in prima persona per aiutare il Livorno in uno dei momenti più difficili della sua storia: "L'ho sentito molto carico, mi ha detto che vuole esprimere il suo parere sui movimenti da fare per allestire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione qualunque sia il campionato. Speriamo che abbia qualcuno interessato alla società. - continua Spinelli parlando del presente - Adesso però puntiamo soltanto a salvare la categoria e disputare i play out. Abbiamo già bloccato i migliori giocatori e quelli che rientreranno come Maiorino, Gonnelli, Gasbarro, Ricci siccome li paghiamo noi dal 1 luglio possono giocare. Allegri è innamorato della sua città e gli dispiacerebbe se sotto l'aspetto calcistico dovesse andare verso delle complicazioni al termine della stagione".