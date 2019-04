© foto di Alberto Fornasari

Ospite delle frequenze di Telecentro il patron del Livorno Aldo Spinelli ha così analizzato il momento complicato della formazione labronica e le conseguenti voci di un possibile esonero per Roberto Breda: "In settimana farò visita alla squadra al centro Coni e mi sentiranno anche i giocatori. Breda per il momento non rischia, ma deve vincere contro il Brescia. Ci siamo rilassati troppo, dobbiamo tornare quelli di un mese fa. Gli acquisti di gennaio si sono dimostrati un flop, non stanno fornendo il loro contributo alla causa amaranto. Anche l’assenza di Mazzoni ci ha penalizzato, soprattutto per la grinta che riusciva a trasmettere alla squadra. Non possono tirare la carretta solo Luci, Valiani e Diamanti: anche gli altri devono combattere su ogni palla. Gli attaccanti sono stati una delusione: in Giannetti credevamo, abbiamo speso quasi un milione di euro, almeno dodici gol doveva realizzarli. Moncini era nostro, abbiamo offerto più del Cittadella, ma il giocatore non è voluto venire. Nulla però è perduto dobbiamo fare tre punti lunedi sera al Picchi".