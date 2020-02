Livorno, Spinelli: "Gasbarro e Gonnelli sono voluti andare via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce livorno24.com, davanti alle telecamere dell'emittente tv toscana Telecentro, il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha fatto il punto sul mercato: “Ci sono stati chiesti diversi giocatori, ma la nostra intenzione era di non cedere nessuno, poi nelle ultime ore la volontà dei livornesi Gasbarro e Gonnelli di lasciare la maglia amaranto si è fatta più insistente, così li abbiamo accontentati non potevamo trattenerli, sarebbe stato deleterio sia per loro che per la società. In entrata, abbiamo provato a convincere degli attaccanti con palmares di tutto rispetto, offrendo cifre importanti ma non ci siamo riusciti, in alcuni casi le società di appartenenza non volevano privarsi dei loro uomini gol, in altri casi i giocatori stessi hanno preferito non accettare la proposta di una squadra ultima in classifica. Uno di questi? Forte. Abbiamo offerto 1,6 milioni di euro per l’attaccante della Juve Stabia, ma non c’è stato niente da fare, chiedete al suo procuratore Rispoli se racconto delle fesserie”.