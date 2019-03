© foto di Federico Gaetano

L’ex Amministratore Unico della Ternana Simone Longarini ha parlato a Il Messaggero smentendo un suo ritorno alla guida del club umbro in caso di addio confermato da Bandecchi: “Le possibilità che io torni sono pari allo 0%. La decisione che è stata presa due anni fa è irremovibile e fu figli di problemi e circostanze che persistono. - continua Longarini - Ho una grande stima per Bandecchi come uomo e come imprenditore. E' una persona a cui voglio molto bene. Per il bene della Ternana e dei ternani, spero che Bandecchi ci ripensi".