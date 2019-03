Lucchese, Obbedio: "Il silenzio fa male. Vogliamo arrivare a fine stagione"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio è tornato a parlare della situazione che sta vivendo la squadra in attesa di capire cosa ne sarà del club: “I ragazzi hanno deciso di allenarsi e proseguire, vogliono salvare la Lucchese sul campo, nonostante gli stipendi non siano stati pagati e gli allenamenti si svolgano in condizioni disagiate. Ma sono stati spinti dall'attaccamento alla maglia e dal sostegno dei tifosi. La corrente è sempre attaccata, manca il riscaldamento. Proprio per questa situazione economica, spero, ancora di più, in un afflusso numeroso di tifosi già da sabato, per darci la possibilità di andare avanti, sicuramente arriverà una maxi multa, ma a questo penseremo poi. La cosa principale è riuscire ad aprire lo stadio e per faro servono 5-7 mila euro. - continua Obbedio - Il sindaco revisore, per altro dimissionario, non può fare niente, il sindaco Tambellini non può fare niente, la Lega Pro non può fare niente. E noi stiamo piano piano affondando senza che nessuno dica nulla. Solo i tifosi ci stanno vicini, tutto il resto tace, le istituzioni tacciono. Ed è questo silenzio assordante che ci fa male. In queste ultime settimane svariati personaggi hanno parlato a vario titolo, qualcuno non essendo neppure tesserato, ma tutti senza avere a cuore la sorte di chi invece è tesserato. Il mio unico scopo, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, è continuare a tenere compatto uno straordinario gruppo di lavoro. Mi riferisco ai calciatori, allo staff tecnico, alla segretaria, al responsabile marketing e all'addetto delle pulizie, che stanno svolgendo anche mansioni che non spetterebbero a loro, come il magazzino e la lavanderia. Sul campo abbiamo conquistato 33 punti, la squadra ha sempre dimostrato di essere da play off”.