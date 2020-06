Lutto in casa Gattuso. I messaggi di cordoglio delle squadre di Serie B

Lutto per Gennaro Gattuso: quest'oggi, come noto, è venuta a mancare la sorella del tecnico del Napoli, Francesca, che da febbraio a oggi ha lottato con una brutta malattia, che ha purtroppo avuto la meglio.

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, molti dei quali arrivati anche delle società di Serie B, categoria dove il mister portò quattro anni fa il Pisa.

Il Pisa Sporting Club si stringe attorno al suo ex tecnico Gennaro Gattuso in questo doloroso momento. Condoglianze da parte di tutti per la prematura scomparsa della sorella Francesca.

In campo eri abituato a non mollare e non lo farai nemmeno adesso in questo difficile momento.

Forza mister Rino #Gattuso, tutti noi siamo con te e ti siamo vicini 🙏

— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 2, 2020