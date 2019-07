Mancuso: “Uno stimolo sostituire Caputo. Empoli è un grande club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante dell’Empoli Leonardo Mancuso ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza e spiegando i propri obiettivi: “Sono felice di vestire la maglia dell’Empoli, un club importante che ha investito molto su di me e che crede in me. Non potevo non accettare questa offerta anche se avevo altre opzioni e non ho avuto mai alcun dubbio. Prendere il posto di uno come Caputo è un grande stimolo, sono qui per il bene dell’Empoli e mi metterò a disposizione del club sperando di dare un contributo. - continua l’attaccante come riporta Empolichannel.it - La Serie B è un campionato difficilissimo, non basta pensare che siccome siamo l’Empoli tutto sarà facile, dobbiamo costruirci il nostro percorso settimana dopo settimana. Ruolo? A Pescara ho fatto la punta centrale, prima invece avevo sempre giocato come esterno o seconda punta, mi piace muovermi molto e non dare punti di riferimento. Juventus? Non ho mai pensato ai bianconeri come un obiettivo concreto, in questo momento sarebbe troppo. Sono partito dal basso, ho attraversato momenti difficili. Sono sempre ripartito cercando di ritagliarmi spazio e così farò ancora”.