Marino: "Palermo ottima soluzione. Di Natale nello staff? Valuteremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino, tecnico del Palermo, ha parlato a Sky Sport della sua esperienza sulla panchina dei rosanero. "Che effetto mi fa essere qui? Certamente positivo, allenare le squadre siciliane è sempre un'emozione importante. Per me è una opportunità stimolante. Se ci sarà Di Natale nello staff? Dovremo incontrarci col direttore, bisogna valutare. Anche un discorso part-time andrebbe bene, bisogna valutare più aspetti. Ha fatto un ottimo lavoro con gli attaccanti a La Spezia. La soluzione Palermo, per me, è ottima. Ne sono convinto, proveremo a fare bene", ha detto il mister dei siciliani.