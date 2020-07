Menez: "Litigai con Mihajlovic, ma per colpa mia. Fuori dal campo è buonissimo"

"Un grande saluto, una grande forza per tutto". Così Jeremy Menez, nuovo acquisto della Reggina per la Serie B, racconta a DAZN il rapporto con Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Milan: "Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po' più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui".

E di Ranieri?

"Sul campo è un duro anche lui, in senso positivo: vuole che i suoi giocatori siano sempre al 100%. Fuori dal campo è fantastico. Avere Ranieri può aiutare la Sampdoria a salvarsi: sarebbe bello che rimanesse in Serie A".

Anche se la Sampdoria non vi evoca bei ricordi.

"Sì, però fu colpa nostra. (Il riferimento è alla corsa scudetto 2009/2010, ndr) È così".