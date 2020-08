Monza, al via la seconda parte della preparazione: primo giorno in biancorosso per Barberis

vedi letture

Prosegue la preparazione del Monza in vista del debutto nel torneo di Serie B, e piano piano che passano i giorni si aggregano alla formazione di mister Cristian Brocchi anche i nuovi elementi.

Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, dopo dieci giorni di vacanza la squadra si è ritrovata in mattinata per sottoporsi a test sierologico e tampone, che anticipano la seconda parte del ritiro: primo giorno in biancorosso per l'ex Crotone Andrea Barberis, ed è attesa per i due attaccanti Christian Gytkjaer e Mirko Maric, che si uniranno al gruppo nei prossimi giorni.