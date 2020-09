Monza, Armellino: "Un onore avere Boateng con noi. SPAL? Abbiamo giocato una buona gara"

vedi letture

Il centrocampista del Monza Marco Armellino dopo il pareggio interno contro la SPAL ha parlato a DAZN della prestazione alla prima uscita stagionale: “Ci vuole tempo per entrare nei meccanismi e conoscersi bene, ma abbiamo disputato una buona partita contro una squadra che veniva dalla Serie A. Non sempre i ritmi sono stati alti, ma abbiamo cambiato diversi giocatori che hanno portato qualità a una base che era già buona. - continua Armellino -Boateng? È un onore averlo come compagno, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo ci dia quello che ha dato in questi anni".