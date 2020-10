Monza, Boateng: "Ottimo gruppo. Ci manca il passaggio finale, ma siamo forti"

vedi letture

Kevin Prince Boateng ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio tra Empoli e Monza. Queste le sue parole: "Con un po' più di fortuna avremmo vinto oggi ma anche contro la Spal. Vedo un gruppo molto unito plasmato bene dal mister, ci sono tanti giocatori nuovi ma le idee sono chiare e lottiamo giocando un bel calcio, manca solo il passaggio finale per vincere, ma questo viene col tempo. Siamo forti e si vede, bisogna essere maggiormente cattivi davanti alla porta. Mi sto preparando per giocare presto i novanta minuti. La maglia numero sette l'ho scelta perché mi ha portato fortuna al Las Palmas, ho bisogno di grande lavoro per far vedere il miglior Prince e con questo numero mi sono sempre trovato bene, contento lo abbia anche il mio amico Ribery".