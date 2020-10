Monza, doppio allenamento: domani si torna in campo in vista del match col Vicenza

Domenica di lavoro per il Monza: i biancorossi sono scesi in campo a Monzello per un doppio allenamento, con la sessione mattutina incentrata sul lavoro in palestra e quella pomeridiana su una partita a tutto campo. Domani è previsto un allenamento pomeridiano in vista del match di sabato contro il Vicenza.