Monza, Galliani: "Balotelli fuoriclasse, avrebbe dovuto far più carriera. Ora spero ci dia una mano"

Intervenuto ai microfoni di Telelombardia l'amministratore delegato del Monza Andriano Galliani ha parlato del primo scorcio di Serie B e del futuro: “Sapevamo che questo era un campionato difficile e che inizialmente avremmo avuto delle difficoltà, cambiare 20 giocatori non è mai facile perché poi bisogna assemblarli e chi arriva dall'estero a volte ha bisogno di più tempo per adattarsi. Certo, potevamo avere qualche punto in più, ma sapevamo di questi intoppi iniziali. Brocchi? Ha iniziato al Milan appena finito la carriera agonistica, partendo dagli Allievi e passando poi alla Primavera e infine alla prima squadra con cui ha sfiorato la Coppa Italia. Gioca un bel calcio, propositivo e speriamo che continui a scrivere questa favola. Balotelli e Boateng? Il primo è venuto due volte al Milan. Nella prima ha fatto benissimo e nella seconda bene, ora speriamo che la prima col Monza sia altrettanto felice. Spero ci dia una mano come fece in rossonero nel 2012/13. Ha bisogno di tempo perché non gioca gare ufficiali da tempo, sta lavorando, perdendo peso e diminuendo la massa grassa, lo stiamo mettendo in forma. In allenamento vedi che è un fuoriclasse assoluto che avrebbe dovuto far di più in carriera. Boateng sta facendo molto bene in campo e fuori, è motivatissimo ed è d'esempio per i compagni. - conclude Galliani parlando dello stadio – Purtroppo il pubblico non ha potuto ancora vedere le migliorie all'impianto, abbiamo fatto davvero qualcosa di bellissimo e anche la FIGC se n'è accorta. Nei prossimi mesi probabilmente avremo qualche gara della Nazionale maggiore o dell’Under 21. Se dovessimo andare in Serie A verrebbero fatti altri lavori importanti”.