Monza, Galliani: "Mancosu non è un obiettivo. Da qui alla fine potremo fare un colpettino..."

vedi letture

Dichiarazioni in chiave mercato di Adriano Galliani, ad del Monza, ospite dei microfoni di TeleNova: "Mancosu? Non è un obiettivo del Monza. Io non smentisco mai, in questo caso però devo dire che non è un nostro obiettivo. Abbiamo una squadra fortissima, possiamo stare anche così. Da qui alla fine, però, potremmo fare ancora un colpettino, una mezza punta... Berlusconi mi ha chiesto di prendere anche l'undicesimo giocatore così facciamo una squadra intera".