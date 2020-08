Monza, idea Jose Mauri per il centrocampo. L’argentino è svincolato

vedi letture

Secondo Seriebnews.com Adriano Galliani starebbe pensando di portare al Monza il centrocampista José Mauri, classe ‘96, per rinforzare la rosa. L’argentino è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Talleres in patria e potrebbe così tornare in Italia per riabbracciare il dirigente che lo volle al Milan nel 2015 dopo che si era messo in mostra con la maglia del Parma. L’avventura in rossonero del giocatore non fu delle più felici, ma Galliani sembra credere ancora nelle sue qualità e per questo lo vorrebbe in biancorosso.