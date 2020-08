Monza, l'agente di Carlos Augusto frena: "Sceglieremo il miglior progetto di crescita"

Il procuratore del terzino Carlos Augusto, Rafael Bandino, ha parlato del futuro del suo assistito, seguito da tempo dal Monza in Serie B, spiegando che ancora non è stato deciso nulla e che il giocatore sceglierà il miglior progetto possibile. "Sceglieremo il club che offre il miglior progetto per la crescita di Carlos come professionista. Non possiamo scegliere un club per vanità. Carlos è un giocatore molto pratico e guarda alla sostanza delle cose. - continua Bandino come riporta tuttomonza.it - Per il suo futuro vogliamo la società che ci proporrà il miglior progetto di crescita anche per il giocatore“.