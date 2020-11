Monza, Lamanna: "Tutti ci aspettano? Giusto sia così. Meritavamo di più"

Eugenio Lamanna, estremo difensore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport sulla stagione del club brianzolo in Serie B: “Tutti ci aspettano, come giusto che sia. L’importante è che dentro di noi sappiamo quale sia la strada da seguire. Non vedo una partita nella quale abbiamo sbagliato l’approccio. Se ci fosse un problema del genere, dovremmo apportare dei correttivi. L’inizio non ci ha detto bene, ma per il gioco espresso avremmo meritato qualcosa in più. Cambiare solo perché mancano i risultati significa non credere in quello che si fa. Ma il nostro obiettivo arriva da lontano”.