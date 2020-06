Monza, per la difesa si punta all'under Bettella del Pescara

Il Monza è alla caccia di rinforzi under per la prossima stagione e ha messo nel mirino il difensore Davide Bettella, classe 2000, attualmente in foza al Pescara in Serie B, ma di proprietà dell’Atalanta. Il centrale ha collezionato 17 presenze con una rete in biancoazzurro e ha debutato nell’Under 21 azzurra.