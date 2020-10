Monza-Vicenza si potrà giocare il 4 novembre: l'ipotesi per il recupero del match

La prima gara rinviata in Serie B a causa del Covid-19, valida per la 3^ giornata, è stata Monza-Vicenza, che dovrà essere quindi recuperata.

Come riferisce monza-news.it, i due club, con la Lega B, stanno lavorando alla data per poter giocare il match: quella indicata, pare essere mercoledì 4 novembre, stessa giornata in cui è fissata Reggiana-Cittadella, anche questa rinviata per i 16 casi di positività riscontrati in casa emiliana.