Nasce la nuova Serie B. Dodici le regioni rappresentante. Veneto in pole con 4 club

Attraverso i propri canali social la Lega di Serie B nel percorso di avvicinamento al sorteggio del calendario per la stagione 2020/2021 ha pubblicato la mappa geografica del prossimo campionato cadetto. Dodici regioni rappresentate e otto assenti (Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto-Adige, Umbria, Sardegna, Molise, Basilicata e Sicilia). La regione che avrà più rappresentanti nella Serie B 2020/2021 sarà il Veneto (4 formazioni, ChievoVerona, Cittadella, Lanerossi Vicenza Virtus e Venezia). Tre squadre in campo per la Lombardia (Brescia, Cremonese e Monza); due ciascuna per Calabria (Cosenza e Reggina), Emilia Romagna (Reggiana e SPAL) e Toscana (Empoli e Pisa). Una a testa per Abruzzo (Pescara), Campania (Salernitana), Friuli Venezia Giulia (Pordenone), Lazio (Frosinone), Liguria (Virtus Entella), Marche (Ascoli) e Puglia (Lecce).