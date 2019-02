© foto di Federico De Luca

In merito alle voci circolate in quel di Foggia circa l'interruzione del rapporto fra il club rossonero e il ds Luca Nember e lo stesso dirigente dei Satanelli a fare chiarezza: "Non so come sia possibile far girare in giro voci del genere - si legge su CalcioFoggia.it -, con presunte registrazioni mie o di persone vicino a me. Io sono a Foggia e ci resterò fino a fine campionato, queste situazioni servono soltanto a destabilizzare un ambiente già in difficoltà. Sapete meglio di me come funziona qui a Foggia, dalle stelle alle stalle, ma certe voci veramente mi lasciano basito".