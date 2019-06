© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Non c'è solo Matteo Brunori nella lista degli attaccanti nel mirino della Virtus Entella. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX gli uomini mercato dei Diavoli Neri hanno messo nel mirino Claudio Morra della Pro Vercelli, così come Pietro Cianci (per il quale rimane però in pole la Juve Stabia) ed Ettore Gliozzi nell'ultima stagione a Siena ma entrambi di proprietà del Sassuolo.