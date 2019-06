TMW - Juve Stabia, ai dettagli per Cianci. Il Pisa resta sempre alla finestra

TMW RADIO - Ora 'Stadio Aperto' sul futuro Icardi. Causa per mobbing possibile?

Come finirà il caso Icardi? Ne parleremo ora su TMW, nel corso della trasmissione Stadio Aperto in diretta dal lunedì al venerdì dalle 17.00. Il centravanti argentino con la sua moglie-agente Wanda Nara è partito per le vacanze, facendo così slittare un possibile faccia a faccia....