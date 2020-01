© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante dello Spezia M’Bala Nzola ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla sua nuova piazza dicendosi felice di ritrovare Vincenzo Italiano come tecnico: “È stato positivo averlo avuto come mister, mi ha aiutato molto tatticamente e mi fa piacere ritrovarlo qui. Lo conosco bene e conosco la sua metodologia di lavoro e questo è un vantaggio per me. Carattere? Sì ho fatto qualche scelta sbagliata in passato, me ne rendo conto e non lo nascondo, ho un carattere un po' strano e a volte non lo capisco neanche io. - conclude Nzola come riporta Cittadellaspezia.com - La maglia numero 14? È stato Biabiany a consigliarmi di prenderla se fosse stata libera e io l’ho fatto. Ramos? Sono contento di essere di nuovo assieme a lui, è un bravo calciatore. Essere allo Spezia è un’opportunità per dimostrare chi sono, questa squadra ha giocatori forti e può fare di più. Sono qui per dare una mano e sognare in grande”.