Occhi al basket e cuore al calcio. Galliani: "Per me il Monza è il mio Last Dance"

Una promozione ottenuta, un'altra, quella in Serie A, da ottenere... forse già il prossimo anno.

Perché le ambizioni del Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si arrestano, come ha confermato lo stesso Ad biancorosso di recente. Queste le sue parole, riprese dal Corriere della Sera: "Quando due settimane fa sono andato a trovare Silvio Berlusconi a Valbonne non abbiamo festeggiato il risultato ottenuto. Ci siamo subito proiettati sul prossimo obiettivo: il brindisi lo abbiamo fatto per la Serie A. Per Silvio Berlusconi il Monza è la sua quinta vita di successo. La prima fu nell’edilizia quando costruì una città, Milano 2. La seconda la tv: con tre reti nazionali si mise in concorrenza con la Rai. Poi venne il Milan, retrocesso due volte e prelevato da un’aula di tribunale prima di essere condotto in cima al mondo. In politica scese nel ‘93, l’anno successivo fu presidente del Consiglio. E ora il Monza, che fino al 2017 era in serie D, fallito due volte negli anni Duemila. Al primo tentativo di stagione completa abbiamo conquistato la promozione, che non rappresenta un primo trofeo. Piuttosto è la prosecuzione di quelli sollevati in precedenza, ecco perché è il 30simo della sua era. Se posso usare una metafora da innamorato pazzo di Michael Jordan, per me e il presidente il Monza è il nostro Last Dance (documentario targato Netflix dedicato al campione NBA, ndr)".