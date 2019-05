Padova, Boscolo sul ds: "Valutiamo dieci nomi. Zamuner? In corsa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo in conferenza stampa si è soffermato sulla scelta del direttore sportivo per la prossima stagione aprendo alla permanenza di Giorgio Zamuner: “Cerchiamo una figura che possa fare sia il ds sia il dg e abbiamo una rosa di nomi, circa dieci, che stiamo valutando. - continua Boscolo Meneguolo come riporta Padovagoal.it - Zamuner? Sappiamo come lavora ed è assolutamente in corsa per la prossima stagione, del resto è stato il direttore che ci aveva riportato in Serie B”.