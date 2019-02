© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Gazzettino il centrocampista del Padova Simone Calvano ha parlato del momento personale e di squadra: “Quando scendo in campo cerco sempre di dare il massimo per me, i compagni e i tifosi, a volte ci riesco altre volte meno, ma di sicuro non esco mai dal campo senza aver dato tutto. A livello personale sono soddisfatto di queste prime uscite perché ho ritrovato il ritmo partita dopo essere rimasto fermo per molto tempo e perché mi mancava stare con il gruppo. Quanto alla squadra abbiamo iniziato con quel 3-0 al Verona, dopodiché non siamo più riusciti a trovare la vittoria. Però la strada è ancora lunga. Vincere in Serie B non è facile, basta guardare anche agli altri risultati e se questi pari saranno serviti a poco lo capiremo solo alla fine. Bisogna ritrovare al più presto la vittoria e anche se non arriverà presto dobbiamo crederci sino alla fine cercando di raccogliere più punti possibile. - conclude Calvano – Ora ci attendono tre gare fondamentali, in particolare quella contro il Crotone che sarà uno scontro diretto.

Intanto però siamo concentrati alla sfida con il Pescara, una compagine che ha obiettivi diversi dai nostri”.