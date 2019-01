© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’avventura di Andrea Cisco, attaccante classe ‘98, al Padova è ormai giunta ai titoli di coda. Il calciatore è infatti prossimo a tornare al Sassuolo, proprietario del cartellino, che poi lo girerà a un altro club per dargli minutaggio. Come rivela Padovagoal.it al giovane calciatore è interessato il ChievoVerona, ma al momento non c’è nulla di concreto.