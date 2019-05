Padova, incontro Oughourlian-Sogliano per il ruolo di ds

© foto di Federico Gaetano

Accelerazione del Padova per Sean Sogliano come nuovo direttore sportivo. Il neo patron del club Joseph Oughourlian avrebbe avuto un incontro nella giornata di ieri con l’ex dirigente di Bari, Carpi e Genoa per capire se ci sono le basi di una collaborazione in vista della prossima stagione. Su Sogliano c’è da tempo l’interesse anche del Venezia e potrebbe così profilarsi un derby veneto per il dirigente.