© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese nel corso di Tgs Studio Sport ha parlato della situazione dei rosanero in attesa della sentenza di secondo grado prevista per giovedì: “Ci aspettiamo una giustizia equa che rivisiti la posizione del Palermo. Chiediamo che venga ribaltata la sentenza di primo grado perché i fatti contestati sono stati già sviscerati dalla magistratura ordinaria. La proprietà ha pure emanato un nuovo comunicato con cui si evidenzia l’immissione di risorse, sono stati svincolati i pignoramenti. - continua Albanese – Arkus? Hanno comprato la società in Serie B consapevolmente, non era una scommessa sulla Serie A, ma la C non era stata contemplata e quindi andrà rivisto il piano industriare e il piano di rientro dei debiti per fare in modo che il Palermo sia competitivo. Con loro abbiamo discusso e c’è l’impegno a mantenere tutto”.