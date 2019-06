Palermo, Albanese sulla fideiussione: "Tentata truffa, ci saranno sviluppi"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato a margine del CdA del club siciliano della situazione dopo la mancata fideiussione utile all’iscrizione in Serie B: “Il CdA era stato indetto per un’altra ragione ossia per il budget che bisogna inviare alla Figc nella giornata di domani per l’iscrizione. Abbiamo fatto una comunicazione ufficiale anche alla luce delle nostre richieste in assemblea durante la quale abbiamo dato evidenza dei versamenti effettuati a vario titolo. Dopo l’assemblea del 21 giugno era stato affermato che mancava una cifra che sarebbe stata resa disponibile giorno 24 giugno che per averla disponibile avremmo dovuto avere i conti correnti che ci servono per fare questo budget. - continua Albanese come riporta Mediagol.it - Fideiussione? Ci saranno degli sviluppi in merito alla tentata truffa, questa sera avremo la lista di tutti i pagamenti effettuati e a quel punto rimarrebbe solo il problema legato alla fideiussione che verrà affrontato entro l’8 di luglio all’interno di una sorta di dialogo con la Figc“.