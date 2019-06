© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha parlato, a margine della presentazione del Team Luna Rossa, dell’incontro con il presidente rosanero Alessandro Albanese e del futuro del club cittadino: “Ho avuto rassicurazione da parte di Albanese che tutto è in regola, ho avuto anche l’apprezzamento da parte del presidente per la mia posizione e non appena tutto sarà in regola per l’iscrizione alla B incontrerò la dirigenza. Come amministrazione abbiamo già dato la disponibilità per l’uso dello stadio, che ovviamente non può che essere utilizzato per la squadra della città che gioca nella divisione più alta. - continua Orlando come riporta Mediagol.it - Dall’incontro con la famiglia Tuttolomondo mi attendo quello che un sindaco deve attendersi. Ovvero che abbia a cuore la squadra, rispetti la tifoseria e cerchi di non far fare cattiva figura alla città né sul campo né fuori dal terreno di gioco“.