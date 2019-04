Palermo, Foschi: "Arkus? Sono sereno. Adesso conquistiamo la Serie A"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

A poche ore dal comunicato del Palermo con il quale si ufficializzava il passaggio di quote ad Arkus sono arrivate le parole del presidente uscente Rino Foschi dalle pagine di MediaGol.it: “Liquidità immediata? Io mi sento sereno e quindi dobbiamo pensare solamente al campo ed a conquistare la promozione in Serie A perché loro immetteranno dei capitali freschi utili ad adempiere ad impegni e scadenze prossime e ad evitare qualsiasi tipo di penalizzazione o problema sul piano amministrativo. Non solo provvederanno ad immettere risorse utili nell’immediato, ma vi assicuro che faranno molto molto di più – ha spiegato Foschi –. Ci tengo a precisare che la differenza l’hanno fatta l’entusiasmo e la convinzione di voler chiudere a tutti i costi l’operazione. Io non sono un avvezzo a gestire questo tipo di trattative, perché io resto un direttore sportivo ed il tutto è stato definito dai rispettivi legali che hanno trovato l’intesa sulla base delle nostre indicazioni. Io presidente? Non lo so, non è un problema che mi pongo adesso. L’accordo deve essere formalizzato e ratificato. Come tempi andremo oltre la fine del campionato. È chiaro che ci sarà un nuovo proprietario, un presidente ed un nuovo Cda. Io mi sento sempre e comunque un direttore sportivo. E’ chiaro che vorrei continuare a contribuire alla causa del Palermo per quelle che sono le mie competenze ma è chiaro che loro faranno le loro considerazioni”.