© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All’uscita dagli uffici di Sicindustria il dg del Palermo Fabrizio Lucchesi ha parlato della situazione in casa rosanero a pochi giorni dalla scadenza delle domande di iscrizione alla Serie B: “Lunedì procederemo all’iscrizione al campionato e già in serata, o al massimo martedì, terremo una conferenza stampa in modo tale che poi si possa parlare solo di calcio. I soldi degli stipendi sono stati versati in parte oggi, mentre un’altra tranche sarà completata lunedì così entro la sera sarà tutto a posto. Sono stati formalmente immessi più di 10 milioni di euro. Sono sereno e tranquillo. - continua Lucchesi come riporta Tuttopalermo.net - La squadra sarà competitiva e la si può costruire bene anche senza spendere tanto. Il lavoro sarà articolato, ma abbiamo delle idee e le stiamo postando avanti consapevoli che le uscite ci condizioneranno e che parte di quanto incassato andrà a ripianare il debito”.