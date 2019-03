Palermo, non solo Preziosi. Rispunta la York Capital

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo nella giornata di oggi proverà a trovare un accordo con Enrico Preziosi, che sta creando una cordata di imprenditori per soccorrere il club siciliano non potendo farlo in prima persona. “In giornata si capirà se esistono ancora speranze per l’opzione Preziosi, con tutto il gruppo di imprenditori italiani che potrebbe fare da apripista alle sue spalle, in attesa che venga venduto il Genoa. Se questa strada non dovesse portare da nessuna parte, Foschi avrà cinque giorni per portare in cassa 2,3 milioni di euro. - si legge sulle pagine del Giornale di Sicilia che poi continua - Dovrà farlo con un’altra soluzione tampone, proprio come un mese fa quando venne concessa la gestione pubblicitaria a Damir per i prossimi quattro anni in cambio di 2,8 milioni di euro. L’impresa palermitana può rinnovare l’accordo per altri quattro anni a 2,3 milioni, ma questa non sembra essere una pista prioritaria. Si cercherà ancora un possibile acquirente, con York Capital che a questo punto può nuovamente balzare in pole position. I tempi, però, non giocano a favore del Palermo. Difficile che in due giorni si possa chiudere un accordo col fondo americano, sebbene il loro interesse sia concreto e il vantaggio nei confronti degli altri pretendenti sia evidente“.