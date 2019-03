Palermo, oggi incontro Mirri-Foschi-Preziosi per il futuro del club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive in casa Palermo per capire quale sarà il futuro del club rosanero. Questa mattina a Milano ci sarà infatti un incontro fa l'imprenditore Dario Mirri, che sta fungendo da advisor, il proprietario del club Rino Foschi ed Enrico Preziosi, patron del Genoa, con quest'ultimo che starebbe cercando di dare una mano coinvolgendo un gruppo di imprenditori del nord che possano rilevare le quote del club non potendo intervenire direttamente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che i tempi sono stretti e la speranza che l'incontro produca una fumata bianca è flebile.