Palermo, Stellone: "Sempre tutelati, ringrazio Foschi"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Carpi: "Dobbiamo sempre cercare di essere più rapidi nella manovra. Per domani ho scelto il 4-2-4 per ripartire da quanto fatto a Venezia nel secondo tempo. Giocheranno due esterni offensivi come Trajkovski e Falletti, mantenendo comunque una certa presenza in area di rigore avversaria. Domani servirà la giusta calma per evitare di concedere degli spazi agli avversari e sarà importante la qualità nel palleggio. Siamo sempre stati tutelati e ringraziamo il Direttore Foschi. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Venezia. Con quello spirito perderemo poche partite in questo finale di stagione".

Sul Carpi: "Queste sono partite che diventano semplici se le sblocchi. Il Carpi verrà qui a caccia di punti per la salvezza. Se entriamo con lo spirito del secondo tempo di Venezia la partita può mettersi nel verso giusto"

Su Puscas: "Sta meglio rispetto all’inizio e sta uscendo tutto il suo valore. Avevo già parlato delle sue qualità anche quando giocava meno".

Su Nestorovski: "Stava facendo molto bene prima dell’infortunio. Lui si sta impegnando tantissimo per recuperare la migliore condizione. Cercherò di ruotare gli attaccanti a mia disposizione. Tutti avranno il loro spazio".