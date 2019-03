© foto di Giuseppe Scialla

Il centrocampista del Cosenza Luca Palmiero nel corso della trasmissione “Vita da Lupi” su Rlb ha parlato del suo rapporto con il Napoli, club che ne detiene il cartellino, e Napoli oltre che degli obiettivi presenti e futuri: “Sono orgoglioso di essere napoletano perché abbiamo modi di fare coloriti e particolari, ma siamo anche permalosi. Qui a Cosenza si è formato un gruppetto con Tutino e Anastasio e ci facciamo forza l’uno con l’altro. Io e Gennaro siamo cresciuti assieme nel settore giovanili azzurro, mentre Armando è arrivato dopo, ma è diventato un amico. Scudetto a Napoli o promozione qui? Sono un giocatore rossoblù e preferisco il Cosenza in serie A, poi per vincere col Napoli ci sarà tempo semmai. Qui si tratterebbe di entrare nella storia perché il Cosenza non ha mai giocato in massima serie. - conclude Palmiero rivelando la propria ammirazione per CR7 – A prescindere dal fatto che tifo Napoli l’ammirazione e la stima che ho per Ronaldo è indubbia. Ammiro la sua forza di volontà nel voler raggiungere certi traguardi. Forse ha qualità tecniche inferiori a Messi, ma con la perseveranza e il lavoro è riuscito ad arrivare al top andando oltre al talento di cui è stato dotato”.