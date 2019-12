© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gara di Coppa Italia per il Frosinone, che domani sarà impegnato sul campo del Parma in occasione del match valido per il IV turno della competizione.

Unico vero indisponibile Krajnc, per il resto mister Nesta ha deciso di convocare anche chi non è al top della condizione: in tutto, dalla Ciociaria, partono in 25.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Eguelfi, Krajnc, Salvi, Szyminski, Zampano.

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Ciano, Citro, Dionisi, Matarese, Novakovich, Trotta.